З Куп’янського району евакуювали майже 600 людей – голова МВС

Російські війська продовжують обстрілювати Куп’янськ, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ввечері 21 серпня.

Голова МВС додав, що в Куп’янському районі триває обов’язкова евакуація.

«Ми прагнемо, щоб люди були в безпеці. Максимально можливій на зараз. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів вже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дітей», – заявив він.

За даними голови Харківщини Олега Синєгубова, протягом двох останніх днів із населених пунктів, які постійно зазнають російських обстрілів, евакуювали 30 людей, в тому числі п’ятьох дітей та одну людину з інвалідністю.

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Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив Радіо Свобода минулого тижня, що у всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності евакуації людей в разі загрози окупації Куп’янська.

Обов’язкову евакуацію у Куп’янському районі оголосили 10 серпня. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Як пояснив раніше Радіо Свобода голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, обов’язкова евакуація означає, що люди можуть відмовитися виїжджати, однак тоді вони мають написати заяву, що самі несуть відповідальність за своє життя.