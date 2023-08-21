Міненерго: на Харківщині через обстріли РФ без газу залишився Куп’янськ, у Вовчанську – знеструмлення

У Харківській області через чергові російські обстріли частина людей залишилася без газу, частина – без світла, повідомило Міністерство енергетики України 21 серпня.

«У Харківській області в результаті бойових дій пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу – близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають. Також на Харківщині через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ і прилеглих селах. Роботи з відновлення постачання тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють «там, де це дозволяє безпекова ситуація».

Раніше сьогодні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за минулу добу через російські обстріли загинула одна людина, ще 11 – були поранені.

За його словами, 20 серпня протягом дня російські війська «безперервно з артилерії» обстрілювали Куп’янськ. Також під вогнем загарбників перебували населені пункти Харківського, Чугуївського і Куп’янського районів області.

«Внаслідок обстрілів центру Куп’янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. У тому числі фельдшер «швидкої», що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення «Нової пошти», будівлю закладу освіти та інші цивільні об’єкти. У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні.