Одна людина загинула, 11 поранені на Харківщині через російські обстріли – ОВА

На Харківщині за минулу добу через російські обстріли загинула одна людина, ще 11 – були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, вчора протягом дня російські війська «безперервно з артилерії» обстрілювали Куп’янськ. Також під вогнем загарбників перебували населені пункти Харківського, Чугуївського і Куп’янського районів області.

«Внаслідок обстрілів центру Куп’янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. У тому числі фельдшер «швидкої», що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення «Нової пошти», будівлю закладу освіти та інші цивільні об’єкти. У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Синєгубова, вчора близько 13:40 у селі Борщова Харківського району на території кооперативу «Дружба» 51-річний чоловік наступив на міну типу «Пелюстка». Його шпиталізували з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості.

Вранці 21 серпня, за даними голови ОВА, російські війська обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджений навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється, додав він.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військових на Лиманському та Купʼянському напрямках. Обстріли міста посилилися.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в телеграм-каналі Купʼянської міської військової адміністрації.

Читайте також: «Найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку» – голова Куп’янської МВА