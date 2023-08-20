ОВА: війська РФ завдали повторних ударів по Куп’янську, є влучання у середмісті

Російські війська завдали повторних ударів по Куп’янську на Харківщині, є влучання у середмісті, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти знову завдали артилерійських ударів по Куп’янську. Пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа. Є повторні влучання у середмісті», – написав він у телеграмі.

Синєгубов додав, що пошкоджена лише цивільна інфраструктура. Постраждалих немає.

Раніше в Харківській ОВА повідомили, що 20 серпня через російські обстріли Куп’янська постраждали 11 людей.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військових на Лиманському та Купʼянському напрямках. Обстріли міста посилилися.

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Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в телеграм-каналі Купʼянської міської військової адміністрації.