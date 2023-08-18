РВА: з Куп’янського району евакуювали майже 480 людей. 6 жителів Синьківки відмовляються їхати

Станом на ранок 18 серпня з Куп’янського району на Харківщині евакуювали приблизно 480 людей, зокрема майже 130 дітей. Про це в етері Радіо Свобода «Свобода.Ранок» сказав голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. При цьому, кількість евакуйованих може бути більшою, бо деякі громадяни виїжджають самостійно.

«Є певна категорія людей, яка евакуюється самостійно, власним автотранспортом. Вони виїжджають або в наближені населені пункти, або по області. Ми зараз на рівні місцевих адміністрацій збираємо таку інформацію, оскільки ці люди не проходять реєстрацію, коли виїжджають, можуть не зазначати, що вони їдуть в евакуацію. Тому ми збираємо інформацію, щоб зрозуміти по факту, хто залишається в населених пунктах, де йде евакуація. Але офіційно, ті, що заявили, за ким виїжджали волонтери, вони проходили через реєстрацію і наразі розміщені в місті Харків – це приблизно на ранок 480 людей, з них приблизно 130 дітей». – сказав Канашевич.

В цей же час в селі Синьківка на Харківщині, яке атакують російські військові, залишаються шестеро людей, які категорично відмовляються евакуюватися, незважаючи на те, що село зараз прямо на лінії фронту, каже Канашевич.

«Цей населений пункт розташований практично на лінії фронту. Там точаться контактні бої. Тим не менше ми знаємо, що у Синьківці проживає десь шість людей цивільного населення, які в жодному разі заявляють, що вони відмовляються виїжджати» – додає він.

У всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності провести масштабну евакуацію людей на випадок загрози окупації Куп’янська, якщо російські війська просунуться до міста.

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«Такі плани по всім районам Куп’янського району, вони розробленні. Вони, так би мовити, погоджені в плані стиковок з обласною військовою адміністрацією. Ми розуміємо для себе, де будуть точки збору населення, ми розуміємо, хто в нас буде евакуювати людей з найгарячіших точок, якщо такі з’являються, не дай Боже, і куди будемо вивозити» – запевнив голова районної військової адміністрації.

Обов’язкову евакуацію у Куп’янському районі оголосили 10 серпня. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Як пояснив раніше Радіо Свобода голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, обов’язкова евакуація означає, що люди можуть відмовитися виїжджати, однак тоді вони мають написати заяву, що самі несуть відповідальність за своє життя.