Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?

Американський Інститут вивчення війни повідомив 14 серпня, що армія Росії просунулася вперед на Куп'янському напрямку – в районі Орлянки, що за 22 км на схід від Куп'янська, і біля Миколаївки – за 24 км від міста.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Такий висновок аналітики зробили, геолокувавши відео, опубліковані російськими військовими. Понад те, деякі російські «Z-воєнкори» стверджують, що позиційні бої йдуть уже за 7-8 кілометрів від Куп'янська – в районах Синьківки та Петропавлівки.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що в районі Куп'янська окупанти зменшили в останній тиждень кількість обстрілів та атак.

«Але це зовсім не означає, що ворог дає задню, що ворог відмовився від своїх планів. Просто наші війська справді дуже потужно вдарили по ворогові, коли вони активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямках. Справді, наші дуже ефективно їх там зупиняли і знищили багато і ворожих бійців, і техніки», – повідомила вона.

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Наразі росіяни, за словами Маляр, перегруповуються, щоб відновити втрачені в боях із ЗСУ сили.

Головні питання випуску:

Наскільки реальною є загроза відходу ЗСУ з Куп'янська?

Чи ставить це під загрозу захоплення Росією Краматорська, Слов'янська та територій на захід від Бахмуту?

І як окупанти можуть змінити тактику штурмів на Куп'янському напрямі після цього відносного затишшя?