Генштаб повідомляє про безуспішні спроби військ РФ наступати на шести напрямках протягом доби

Російські війська протягом попередньої доби завдали чотирьох ракетних та 53 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських військових позиціях і населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 серпня.

За даними штабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 33 бойових зіткнення.

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Командування повідомляє про «безуспішні наступальні дії» російських військ:

на Куп’янському напрямку, в районі Синьківки Харківської області

на Лиманському напрямку біля Білогорівки Луганської області

на Бахмутському напрямку в районах Богданівки та Білої Гори на Донеччині

на Авдіївському напрямку поблизу селища Керамік Донецької області

Крім того, Сили оборони продовжують «стримувати наступ» російських військ біля Мар’їнки та Красногорівки на Донеччині. Штаб також повідомляє про безуспішні спроби армії РФ відновити втрачені позиції біля Урожайного на Шахтарському напрямку.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в зведенні.

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Командування звітує про сім ударів авіації ЗСУ по місцях зосередження російських військ і ще два – по зенітно-ракетним комплексам. Українські військові збили два російських ударних гелікоптера Ка-52 і чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Крім того, Генштаб повідомляє про сім ударів ракетних військ і артилерії по російських військових цілях.