У Дніпрі зібрали і здали на макулатуру 11 тонн російськомовних книжок для Повітряних сил

У Дніпрі волонтери зібрали 11 тонн російськомовних книжок задля підтримки Повітряних сил України. Акція «Очі для ночі» триватиме й надалі, розповів Радіо Свобода її координатор, керівник доброчинного фонду «Центр допомоги переселенцям та армії» Павло Медвідь 17 серпня.

За його словами, книжки, посібники, газети, які передають волонтерам установи та приносять самі дніпряни, здають на макулатуру.

На виручені гроші – а це приблизно 50 тисяч гривень – уже купили чотири потужних ліхтарі, які допомагають українським військовим виявляти російські дрони. Людей мотивує те, що гроші йдуть саме на цю справу, говорить Медвідь.

Зокрема, один з проєктних інститутів віддав організаторам акції 500 кілограмів своєї архівної продукції, а один із дніпрян – майже стільки ж старих російськомовних газет.

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«Збираємо тільки російськомовний мотлох, здаємо на переробку. До речі, нам принесли енциклопедію, видану 2014-го року в Санкт-Петербурзі, якою користуються в російських школах – там на карті не було України, вона була в складі Російської Федерації. Ми її здали в макулатуру. Зараз один колекціонер передав купу російськомовних газет – газета «Факти», близько 500 кілограмів. Це творча людина, вони йому слугували як декор», – розповів Павло Медвідь.

Організатори кажуть: приносити їм можна від однієї книжки до кількох мішків. Кожен, хто долучається до акції, отримує тематичний магнітик.

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення або поширення в Україні книг, виданих у Росії чи Білорусі, а також надрукованих на окупованих територіях України. Заборона також стосується книг авторів, які мають російське громадянство.