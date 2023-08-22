«Синьківка – під контролем ЗСУ». В Харківській ОВА заперечили окупацію села біля Куп’янська

У Харківській обласній військовій адміністрації в ефірі Радіо Свобода заперечили повідомлення російських провоєнних телеграм-каналів про нібито окупацію населеного пункту Синьківка в Харківській області поблизу Куп’янська.

За словами речниці Харківської ОВА Олени Шаповал, Синьківка перебуває під контролем ЗСУ, а всі органи місцевої влади – на місцях і працюють.

«Насправді Синьківка – під контролем ЗСУ. У Синьківці проживає шестеро людей. Дуже добре, що більшість населення все-таки евакуювалися. Тому що лінія фронту проходить дуже близько. Цей населений пункт – під постійними обстрілами. Але ми надаємо гуманітарку і в наближені населені пункти, і в Синьківку в тому числі. Тобто наші органи місцевої влади всі працюють на місцях. Просимо не вірити російській пропаганді, тому що і голова міської військової адміністрації і районної – всі на місцях. Всі кожного дня працюють забезпечують населення всім необхідним», – сказала Шаповал в ефірі проєкту Свобода.Ранок.

На уточнювальне запитання, чи дійсно підірвана переправа через річку Оскіл у Куп’янську, про що також заявили проросійські телегам-канали, Шаповал сказала, що не може зараз розголошувати деталі.

«Деталі не буду озвучувати, аби не нашкодити ЗСУ. Однозначно можу сказати, що все військове командування і військова адміністрація – працюють на місці. Буквально в п’ятницю були в Куп’янську. Всі тримають оборону в посиленому режимі», – сказала речниця.

Вона також додала, що нині триває евакуація з Куп’янського напрямку, вже вивезли 601 людину, з них 153 дитини. Кожного дня вирушає так званий «евакуаційни караван».

«Кожного дня обстріли збільшуються. Лінія фронту до Куп’янська дуже близько. Евакуація проводиться з більш як 53-ох населених пунктів. Це і сама Куп’янська громада, і селище Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, Заоскілля. Це найгарячіші точки. Дворічанська громада, яка практично кожного дня піддається обстрілам», – додала Шаповал.

Напередодні російські так звані воєнкори і провоєнні телеграм-канали почали викладати відео з повідомленнями, що російські сили нібито зайшли у Синьківку Харківської області, а українські війська нібито відступили з позицій. Проте ОSINT-аналітики встановили, що на відео, опублікованому в російських телеграм-каналах – не Синьківка на Харківщині, а населений пункт Воронове Луганської області, який поблизу окупованого Сєвєродонецька.