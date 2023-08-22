Російські сили не полишають надій просуватися у бік деокупованого Куп'янська Харківської області. Російські пабліки напередодні навіть писали, мовляв, українські військові масово покидають місто. Що Відбувається у Куп'янську зараз – розповідаємо.

ЗСУ мають успіх в напрямку південно-східніше села Роботине та південніше села Мала Токмачка Запорізької області. І це попри те, каже заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, що російські сили намагалися повернути втрачені позиції східніше Роботиного. Що нині відбувається у населеному пункті і як бої за нього розгортатимуться далі?

Російська влада знову заявляє про атаку безпілотниками на Підмосков'я. Два дрони нібито вдалося збити над Брянською областю, ще два – над Московською. А очевидці зняли на відео момент його вибуху. Деталі.

Не бійтесь іти в військкомати. Українська влада буде заохочувати чоловіків долучатись до війська. Усе це відбуватиметься після скандалів з незаконним врученням повісток та збагаченням військових комісарів. Як та чи можливо підвищити довіру до комісарів і процесу мобілізації?

Українці в очікуванні прем'єри фільму про життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Це, до речі, найдорожчий фільм серед українських кінострічок, вартістю 120 мільйонів. Чим цей фільм такий особливий?

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