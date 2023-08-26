ВМС: Росія тримає один носій «Калібрів» у Азовському морі і ще два в Середземному

На 10 годину 26 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість російських кораблів, повідомляють Військово-морські сили.

Також у Азовському морі перебувають двоє ворожих кораблів, серед них – один носій ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

«У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», – йдеться в зведенні.

Також, за даними командування, загалом 59 суден за попередню добу пройшли Керч-Єнікальською в інтересах Росії.

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Відтак кількість російських кораблів у Чорному морі зросла порівняно з попередньою добою, але ракетоносіїв серед них досі немає.

Напередодні, вночі проти 25 серпня, російська армія атакувала Одесу з акваторії Азовського моря у спробі обійти українську протиповітряну оборону, заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.