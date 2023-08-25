Після нічної атаки російський ракетоносій залишається в Азовському морі – Сили оборони півдня

Рівень ракетної небезпеки станом на зараз залишається високим, оскільки щонайменше один ракетоносій РФ все ще залишається в Азовському морі. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк



«Відстрілявшись вночі двома ракетами, найімовірніше, на борту залишилось 6 або 8 ракет. І це єдиний ракетоносій, який несе чергування. А решта корабельного угруповання в кількості 10 одиниць в Чорному морі продовжує патрулювання, висвітлення надводної обстановки і може запускати безпілотники», – сказала вона.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 25 серпня противник завдав удару ракетами повітряного і морського базування з акваторій Чорного й Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря і дві крилаті ракети «Калібр» з Азовського моря. Всі ці ракети українські військові збили.

20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.