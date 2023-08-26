Росія: губернатор Бєлгородської області заявив про обстріл касетними боєприпасами

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков 26 серпня повідомив про обстріл селища Уразове Валуйського міського округу. За його словами, збройні сили України вели обстріл касетними боєприпасами із системи «Град».

За попередніми даними, поранення нібито отримали шестеро людей.

Гладков написав у телеграмі, що удар прийшовся по приватних будівлях та магазину. Пошкоджено кілька будинків та автомобілів.

Незалежних підтверджень того, що українська сторона вела обстріл касетними боєприпасами, немає. В умовах бойових дій перевірити заяви воюючих сторін важко.

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Крім того, у Шебекінському районі Білгородської області спрацювала система ППО. Там збито безпілотник літакового типу, розповів Гладков, уточнивши, що, за попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

США, Росія та Україна не приєднувалися до Конвенції щодо касетних боєприпасів. Це дозволяє їм атакувати військові цілі супротивника.

Прикордонні з Україною регіони Росії регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви. Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.