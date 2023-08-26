Місцева влада повідомляє про двох загиблих від обстрілів РФ у прифронтових регіонах за добу

Російські війська 85 обстріляли загалом 26 населених пунктів Запорізької області за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко вранці 26 серпня.

Область зазнала обстрілів із артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ударів безпілотників.

«На жаль, під час обстрілу з РСЗВ «Град» загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доправлено до медичного закладу», – заявив Малашко.

Обстрілів зазнавали також населені пункти інших регіонів. Зокрема, на Херсонщині російські війська випустили 377 снарядів, заявив голова області Олександр Прокудін.

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Поміж інших, постраждали об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад і територія птахофабрики у Херсонському районі, будівля магазину та територія фермерського господарства у Бериславському районі, а також підприємство та спортзал у Херсоні.

Спершу голова області повідомив про одну поранену людину в області, але згодом заявив про загиблу:

«Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка. Її доставили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. У медзакладі вона померла».

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За даними голови Донеччини Павла Кириленка, в області одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу Курахового. Також російські обстріли пошкодили лінію електропередач в Очеретинській громаді.

У Харківській області під обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, заявив очільник ОВА Олег Синєгубов. Водночас, за його даними, внаслідок російської агресії за добу цивільні в регіоні не постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.