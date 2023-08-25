Цивільний житель поранений на Харківщині через ранковий обстріл – ОГП

На Харківщині внаслідок російського обстрілу вранці 25 серпня поранений цивільний місцевий житель, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли село Подоли Куп’янського району. За попередніми даними, з РСЗВ. Отримав поранення місцевий житель, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що пораненому чоловікові – 59 років.

Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, загарбники продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського й Куп’янського районів області.

«У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Юрченкове Чугуївського району пошкоджені три приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину і знищено приватний автомобіль. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства і три приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Війська РФ завдають регулярно ударів по Харківщині. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

Через посилення обстрілів 10 серпня у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.