Голова ОВА: через обстріл Нікополя загинув чоловік

Російські війська вчергове обстріляли Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 25 серпня.

«Загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним», – заявив він.

Він додав, що обстріл пошкодив два приватні будинки та автомобіль, а також лінію електропередач і газогін у місті.

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Перед цим Лисак заявив, що російські війська протягом дня атакували Нікопольський район п’ять разів, в тому числі з артилерії та безпілотників.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.