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Через російський обстріл Херсона постраждали троє людей, серед них є дитина – ОГП

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, 7-річна дівчинка потрапила під російський обстріл у квартирі. Фото ілюстративне

Через російський обстріл середмістя Херсона постраждали троє людей, серед них є дитина, повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

«Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, 7-річна дівчинка потрапила під російський обстріл у квартирі.

«У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу», – додав він.

Напередодні Олександр Прокудін закликав жителів Херсону та області закликають не виходити з дому 24 серпня через ймовірність посилення обстрілів.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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