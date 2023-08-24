Через обстріл Курахового постраждали 4 людей – війська РФ вдарили по супермаркету

Армія РФ у четвер завдала удару по центру Курахового на Донеччині. За попередніми даними, атака була здійснена зі ствольної артилерії, є потерпілі, повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні. Троє місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу. Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.