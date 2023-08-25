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Фотогалереї

Що малюють українські діти, які пережили війну? (фотогалерея)

У столиці Сербії Белграді до 32-ї річниці Незалежності України презентували виставку малюнків дітей з України.

Малюнки на тему України намалювали українські діти, які проживають у Сербії, а також діти, які через масштабну війну, розв'язану Росією проти України, були змушені втекти до Сербії.

За даними посольства України, наразі в Сербії перебувають 6 з половиною тисячі громадян України, з них 1142 дитини.

23 та 24 серпня у приміщенні інфоцентру ЄС у Белграді було виставлено 50 малюнків українських дітей.

24 серпня Україна відзначила 32-річчя своєї Незалежності на тлі російсько-української війни.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, загалом війна триває з лютого 2014 року.

Джерело: Балканська редакція Радіо Свобода

Дитячі малюнки присвячені Україні, 23 серпня 2023 року. Виставка відбулася у Белграді, Сербія, з нагоди 32-ї річниці Незалежності України
1 Дитячі малюнки присвячені Україні, 23 серпня 2023 року.

Виставка відбулася у Белграді, Сербія, з нагоди 32-ї річниці Незалежності України
В експозиції 50 малюнків малих українців, Белград, Сербія, 23 серпня 2023 року
2 В експозиції 50 малюнків малих українців, Белград, Сербія, 23 серпня 2023 року
На одному з малюнків&nbsp;&ndash; повідомлення від 10-річного хлопчика з Одеси: &laquo;Хочу миру&raquo;. Белград, Сербія, 23 серпня 2023 року
3 На одному з малюнків – повідомлення від 10-річного хлопчика з Одеси: «Хочу миру». Белград, Сербія, 23 серпня 2023 року
Малюнки українських дітей, які втекли в Сербію, шукаючи притулку через масштабну війну, розв&#39;язану Росією проти Україні. Белград, Сербія,&nbsp; 23 серпня 2023 року &nbsp;
4 Малюнки українських дітей, які втекли в Сербію, шукаючи притулку через масштабну війну, розв'язану Росією проти Україні. Белград, Сербія,  23 серпня 2023 року
 
Виставка малюнків, авторами яких є діти з України, приурочена 32-й річниці Незалежності України, Белград, Сербія, 23 серпня 2023 року
5 Виставка малюнків, авторами яких є діти з України, приурочена 32-й річниці Незалежності України, Белград, Сербія, 23 серпня 2023 року
Посол України в Сербії Володимир Толкач (на світлині&nbsp;посередині), 23 серпня 2023 року
6 Посол України в Сербії Володимир Толкач (на світлині посередині), 23 серпня 2023 року
Відвідувачі виставки в інфоцентрі ЄС у Белграді, 23 серпня 2023 року
7 Відвідувачі виставки в інфоцентрі ЄС у Белграді, 23 серпня 2023 року
Виставку презентували з нагоди 32-ї річниці Незалежності України
8 Виставку презентували з нагоди 32-ї річниці Незалежності України
Україна відзначає 32 роки державної незалежності від Радянського Союзу, продовжуючи боротися з російською агресією. Росія почала масштабне вторгнення до Україну 24 лютого 2022 року, а загалом війна триває з лютого 2014 року &nbsp;
9 Україна відзначає 32 роки державної незалежності від Радянського Союзу, продовжуючи боротися з російською агресією. Росія почала масштабне вторгнення до Україну 24 лютого 2022 року, а загалом війна триває з лютого 2014 року
 

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