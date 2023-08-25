Що малюють українські діти, які пережили війну? (фотогалерея)

Малюнки на тему України намалювали українські діти, які проживають у Сербії, а також діти, які через масштабну війну, розв'язану Росією проти України, були змушені втекти до Сербії.

За даними посольства України, наразі в Сербії перебувають 6 з половиною тисячі громадян України, з них 1142 дитини.

23 та 24 серпня у приміщенні інфоцентру ЄС у Белграді було виставлено 50 малюнків українських дітей.

24 серпня Україна відзначила 32-річчя своєї Незалежності на тлі російсько-української війни.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, загалом війна триває з лютого 2014 року.

Джерело: Балканська редакція Радіо Свобода