На Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки, загинули троє пілотів

На Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який працює на місці події.

За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.

ДБР вже почало кримінальне провадження. Правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи було дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику «чорних ящиків».

Внаслідок аварії загинув відомий в Україні льотчик-винищувач із 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков з позивним «Джус». Від початку повномасштабної війни він захищав небо України, зокрема брав участь в обороні Києва.

«Джус» неодноразово давав інтерв’ю українським та західним ЗМІ, в яких закликав надати Україні сучасні винищувачі.

«Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас», – зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Раніше проєкту Радіо Свобода «Схеми» стало відомо з власних джерел 25 серпня про те, що на Житомирщині впав літак із військовими на борту. Причина падіння була попередньо невідома. Речник Повітряних сил на запит Радіо Свобода не став одразу коментувати ці дані.