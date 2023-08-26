У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено газову мережу

У Краматорську внаслідок ракетного удару армії РФ було пошкоджено газову мережу, йдеться в повідомленні міської ради.

«Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі. Про завершення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково», – кажуть у міськраді.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.