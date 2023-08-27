Ще один обстріл Херсонщини – одна людина загинула і одна постраждала

Російські війська у неділю вчергове обстріляли населені пункти Херсонщини, повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

«Окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади. На жаль, постраждали люди. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні влада регіону повідомила, що армія РФ скинула керовані авіабомби в районі Херсона, Дар’ївки, Козацького та Одрадокам’янки Херсонщини. Дані щодо постраждалих звідти поки не надходили.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.