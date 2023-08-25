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Генштаб повідомляє про успіх ЗСУ на двох напрямках у Запорізькій області

Українські військовослужбовці стріляють з малих реактивних систем залпового вогню по позиціях армії РФ поблизу лінії фронту в Запорізькій області, 19 серпня 2023 року

На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате у Запорізькій області українські військові мали успіх, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, за даними штабу, на Бахмутському напрямку українські бійці ведуть наступ південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

«Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, тривають важкі бої.

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Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на всіх східних напрямках є «напруженою та дуже динамічною». За її словами, зокрема, на Лиманському напрямку війська РФ безуспішно штурмують з метою витіснення ЗСУ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. На цьому напрямку противник планує перегруповуватися й замінити війська, додала вона.

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