Данілов про контрнаступ ЗСУ: «йде важко, але щодня крокуємо вперед»

Контрнаступ ЗСУ йде важко, але щодня є рух вперед до звільнення всіх територій України, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всіх наших територій, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати. І тому наше просування відбувається у той спосіб, в який можливо для того, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій», – заявив секретар РНБО в ефірі програми Свобода Live.

Данілов зауважив, що контрнаступ проходить за затвердженим планом, це дуже складна операція.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на всіх східних напрямках є «напруженою та дуже динамічною». За її словами, зокрема, на Лиманському напрямку війська РФ безуспішно штурмують з метою витіснення ЗСУ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. На цьому напрямку противник планує перегруповуватися й замінити війська, додала вона.