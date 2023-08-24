День незалежності: десант ГУР зайшов у Крим? Маяк: спецоперація триває | Свобода Live 

Десант ГУР здійснив спецоперацію в окупованому Криму

На День Незалежності України підрозділ ГУР Міноборони висадився в межах спецоперації на мисі Тарханкут на заході Криму і вступив в бій, не зазнавши втрат. Україна реально починає деокупацію Криму?

Про це запитаємо секретаря РНБО Олексія Данілова. А також про те, як вплине на ситуацію на фронті та в Росії смерть керівника групи «Вагнер» Євгенія Пригожина та їхнього ватажка? І чи будуть в Україні вибори в 2024 році?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live

Наступ ЗСУС повільний чи розумний?

Рівно півтора року війни. Чому контрнаступ іде, як кажуть на Заході, «повільно»? Скільки ще триватиме війна? Що дадуть західні винищувачі F-16, про надання яких заявила і Норвегія після Нідерландів і Данії? Згадаємо також основні віхи попередніх 18-ти місяців війни.

Згадаймо, як проголошувалася Незалежність

Як українці справно скористались шансом в 1991 і путчем ГКЧП в Москві і проголосили Незалежність? Розповість учасник – людина, яка у Верховній Раді 32 роки тому натискала кнопку «ЗА» Акту Незалежності.

Репортаж зі Львова

Репортаж з даху львівської ратуші - саме там вперше всередині 19-го століття вивісили синьо-жовтий стяг і там же замайорів український прапор ще за пізнього СРСР.