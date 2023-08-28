Число жертв російського удару по підприємству на Полтавщині зросло до трьох, одну людину шукають – ОВА

У Полтавській ОВА повідомили, що кількість жертв через удар військ РФ на Полтавщині зросла до трьох. Раніше повідомлялося про двох загиблих і п’ятьох постраждалих.

«Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару. Знайшли тіло ще однієї людини. Тривають пошуки однієї особи. Велика втрата для всіх нас», – написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

У ніч на 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійного підприємства. Жертв і постраждалих не вдалося уникнути – люди працювали у нічну зміну.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.