В ОПУ повідомили, що кількість постраждалих через удар військ РФ на Полтавщині зросла

В Офісі президента України повідомили, що кількість постраждалих через удар військ РФ на Полтавщині зросла до п’яти. Раніше повідомлялося про дві загиблі людини і двох постраждалих.

«Росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну», – написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він прикріпив до допису фото, на яких видно руйнування і пожежу на підприємстві.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.