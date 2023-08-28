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ОВА: через російський обстріл на Херсонщині загинула жінка, її чоловік – у тяжкому стані

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області

Російські війська у понеділок обстріляли село Садове на Херсонщині, є жертва і поранений, повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

«Близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї. До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан – тяжкий», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, за минулу добу армія РФ здійснила 69 обстрілів Херсонщини – одна людина загинула і дві зазнали поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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