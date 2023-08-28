СБУ повідомила про затримання жінки, яка протягом місяця наводила російські «Гради» і «Шахеди» на Херсон

Служба безпеки затримала ще агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по Херсону, повідомляє у понеділок пресслужба відомства.

«Встановлено, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони. Жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки. За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи реактивні системи залпового вогню «Град» і дрони-камікадзе «Шахед». Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів. За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона», – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.