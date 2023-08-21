СБУ затримала адвоката, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську

Служба безпеки України повідомила про затримання адвоката, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.



Як повідомляє пресслужба відомства, адвокат, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора, до початку повномасштабного російського вторгнення повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з ФСБ.



«За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка», – зазначають в СБУ.

За даними спецслужб, адвокат передавав відомості ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні характеристики, за кожне виконане завдання він отримував грошову винагороду.

Під час обшуку у чоловіка вилучили 2 мобільні телефони, банківські картки та змінні SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. Як повідомив раніше голова СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.