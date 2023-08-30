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Новини | Суспільство

На Київщині через атаку РФ пошкоджено приватні будинки і кладовище, потерпілих немає – поліція

Рятувальники нині локалізують одну пожежу в регіоні

Поліція Київщини повідомила про наслідки атаки військ РФ по регіону.

«В одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталось займання, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС. В іншому населеному пункті через атаку «шахедів» відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв», – повідомила поліція у Telegram.

У Києві після російської атаки ракетами і «шахедами» двоє людей загинули і троє постраждали. Є руйнування в двох районах міста. За попередніми даними КМВА, сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей в районі Києва.

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