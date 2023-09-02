Армія РФ знову накрила вогнем Херсон, двоє постраждалих – влада

У ніч проти 2 вересня армія РФ вкотре атакувала Херсон, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Вночі окупанти вкрили вогнем Херсон. Постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Медики надали постраждалій допомогу на місці», – пише пресслужба.

Зазначається, що поранення також отримав 49-річний чоловік, його було госпіталізовано з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.