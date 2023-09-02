У Міноборони РФ кажуть про «атаки» по Керченському мосту: Гуменюк відреагувала

У Росії двічі за ніч скаржились на «спроби атаки» Керченського мосту, кажуть про морські безпілотники, пише російська служба Радіо Свобода. У Міноборони України назвали ці заяви «намаганням напружувати ситуацію».

У Міністерстві оборони Росії заявили, що «близько 02:10 нібито була здійснена спроба удару по Керченського мосту напівзанурювальним безекіпажним катером». Також, незабаром з’явилось повідомлення й про третій морський дрон.

Рух автомобільного транспорту Керченським мостом було перекрито з опівночі на понад три години, пишуть ЗМІ.

Про перше так зване відбиття «атаки» на Керченський міст російське Міноборони повідомило 1 вересня о 23:15.

Водночас, начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про «атаки» на Керченський міст запевнила, що такими заявами РФ «намагається напружувати ситуацію».

Як відзначила Гуменюк, конструкція Керченського мосту «є зайвою на території тимчасово окупованого Криму, у зв’язку з чим ворог намагається вгадати час, коли це стане абсолютно всім очевидним».

«Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це як раз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури», – пояснила Гуменюк.

Зокрема вона наголосила, що «підтягування резервів, поповнення запасів, яке мало відбуватися саме через цей міст, не працює в тому обсязі на який розраховували окупанти».

«Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку», – додала Гуменюк.

За словами начальниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, також «росіяни намагаються затопленням плавзасобів вибудувати загородження, підтопивши кілька пов’язаних між собою поромів, сплетених сітками». Втім вночі до них «все ж щось продовжує прориватись».

12 серпня повідомляли про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви тоді не коментувала.

Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджував, що ракету збили над Керченською протокою.