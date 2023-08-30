ЗСУ прориваються вглиб: що відбувається у зоні бойових дій на Запоріжжі

Як українські військові просуваються на Запорізькому напрямку і в якому стані перебуває російська армія у цьому регіоні? Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнався, наскільки друга лінія оборони відрізняється від першої, які перешкоди мають долати ЗСУ? Що відбувається у селах, які опинилися у зоні бойових дій у Запорізькій області, чи залишаються там люди?

Українські війська повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області й продовжили просування в цьому районі. Про це 28 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У своєму телеграм-каналі вона написала, що в ході наступу українські військові мали успіх у південно-східному напрямку від села Роботине та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

У своєму телеграм-каналі вона написала, що в ході наступу українські військові мали успіх у південно-східному напрямку від села Роботине та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До повномасштабної війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.

У Генеральному штабі Збройних сил України 29 серпня повідомили, що українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове Запорізької області й закріплюються на досягнутих рубежах. Село Вербове розташоване поблизу нещодавно звільненого Роботиного.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 29 серпня розповіла, що просування українських військ свідчить про те, що російські військові відступають і переходять на інші рубежі оборони.

в ефірі телемарафону 29 серпня розповіла, що просування українських військ свідчить про те, що російські військові відступають і переходять на інші рубежі оборони. В американському Інституті вивчення війни (ISW)23 серпня написали, що успіхи української армії у районі села Роботине і навколо нього на заході Запорізької області розширюють прорив ЗСУ і ставлять під загрозу другорядні російські лінії оборони в цьому районі. Аналітики зазначили, що українські війська досягли успіхів на південь від Оріхова в напрямку Новопрокопівки (за 13 км від Оріхова) та Новоданилівки (за 5 км від Оріхова).

У звіті за 26 серпня ISW звернув увагу на подальші тактичні успіхи українських військових у Запорізькій області. Аналітики вказують, що просування визнає і російська сторона. Водночас українські та американські експерти кажуть, що це може відбуватися в умовах складних підготовлених армією Росії оборонних позицій. Втім, ці позиції можуть бути менш захищеними, ніж ті, на які українські сили вже проникли, написали у звіті американські аналітики.

«Навколо Токмака «прильоти»

Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб у коментарі «Новинам Приазов'я» зазначив, що Роботине – це перший населений пункт громади, який на сьогодні вже звільнений. ЗСУ і надалі просуваються у напрямку Токмака, додає він.

«Наші ЗСУ, за інформацією, яку ми чуємо, просуваються далі й, звичайно, все ближче і ближче до Токмака. Це було 20, 19 км, зараз ми не знаємо, але точно все ближче до Токмака. І маємо зв’язок з Новопокропівкою, Новим Запоріжжям, Солодкою Балкою, там дійсно за ці населені пункти йдуть бої», – розповів Чуб.

І зауважив, що російські військові продовжують прибувати до Токмака і заселяються до будинків місцевих жителів, незалежно від того, перебувають вони там чи ні. Ті, хто співпрацює з окупаційною владою, не можуть виїхати з міста, каже очільник військової адміністрації.

Ситуація напружена, люди з навколишніх сіл, з півночі покидають свої оселі, більше заселяються в Токмак або далі на південь

«Вони б уже, мабуть, з радістю виїхали, втекли б. Але вони (окупанти – ред.) їм не дозволяють. Є повідомлення, що самі військові вищі чини збирають речі й той, хто навіть привіз свою сім’ю, виселяються і покидають. Але це не масове явище. Мабуть, їм теж не дозволяють покидати Токмак. Ми чуємо і маємо повідомлення, що на околицях навколо Токмака є «прильоти». Чули, що більше 4-х годин два дні тому детонував бойовий комплект їхній, це на півночі Токмака. Ситуація напружена, люди з навколишніх сіл, з півночі покидають свої оселі, більше заселяються в Токмак або далі на південь», – повідомив він.

«Терор продовжується і посилюється»

Гуманітарна ситуація в Токмаку задовільна, харчів вистачає. Водночас жителі здебільшого остерігаються виходити в місто, розповідає посадовець.

Просто люди бояться виходити на вулицю

«Поведінка російських солдатів дуже така нікчемна. Хоч і приїжджають наші селяни в місто, але людей містом ходить мало. Просто люди бояться виходити на вулицю. Може бути і теракт, і «прильоти». Бояться, оскільки до них пристають військові, не патруль, комендатура, просто військові йдуть і можуть причепитися: «Покажи паспорт, документи. Чого ти тут ходиш? Де твій телефон?». Без усіляких причин терор продовжується і посилюється», – повідомив він.

Жителі Токмацької громади продовжують виїжджати з окупованого регіону, додав Чуб. Про це, зокрема, свідчать дані реєстрації в хабах міста Запоріжжя.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«90% будівель зруйновані»

Староста села Новоданилівка Оріхівської територіальної громади Запорізької області Сергій Іващишин розповів, як змінилася ситуація у цьому населеному пункті через активізацію бойових дій у регіоні.

Ворог кожного дня обстрілює артилерією, періодично закидає фосфорними боєприпасами

«На сьогодні на території села Новоданилівка дійсно пекло. Зараз у нашому селі залишилося 34 особи. Це переважно пенсіонери. Ворог кожного дня обстрілює артилерією, періодично закидає фосфорними боєприпасами. Останні місяців два також село страждає від авіабомб. Світло, газопостачання, водопостачання відсутнє. Газ я доставляю з міста Запоріжжя. Водою забезпечує громада. Гуманітарною допомогою село забезпечене повністю, забезпечує громада. Два рази на тиждень я приводжу хліб. Два рази на місяць люди отримують продуктові набори», – розповів чоловік.

У селі зруйновані 90% будівель, каже староста. З них десь 40% зруйновані повністю, будинки не підлягають відновленню, стверджує він. Також вщент зруйнована школа, КАБом – «Будинок громади», де були старостат, бібліотека, амбулаторія, додав староста.

«За період цієї війни (широкомасштабного вторгнення – ред.)також серед цивільного населення від ворожих обстрілів, на жаль, загинули 4 мешканці, 11 зазнали травм різного характеру. До початку війни проживало – 850 людей», – розповів Іващишин.

З Новоданилівки евакуювали всіх дітей ще восени минулого року, каже посадовець. А серед дорослого населення є ті, хто залишаться там за будь-яких обставин.

«Навіть якщо десь вище ухвалять рішення про примусову евакуацію, я думаю, люди понаписують відмови і не поїдуть. Просто не хочуть покидати дім. «Я тут народився, я тут і помру», – кажуть переважно пенсіонери. І патріоти є такі, що просто не хочуть виїжджати», – додав Іващишин.

«Енергодар небезпечний для окупантів»

В окупованому Енергодарі 28 серпня пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого Головним управлінням розвідки Міноборони України, вибух стався у місці розташування одного з підрозділів Росгвардії, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

У коментарі «Новинам Приазов'я» Дмитро Орлов розповів, що російські військові вже не почувають себе у безпеці в Енергодарі, як це було раніше.

Незабаром окупанти вже покинуть місто і покинуть Запорізьку атомну станцію

«Фактично кожного дня чи кожного тижня є якісь події, які позначаються втратами окупантів, техніки військової, такі точкові відпрацювання наших Збройних сил України, нашого ГУР. Звичайно, що місцеві мешканці, які чекають деокупації, чекають ЗСУ, відчувають піднесений настрій, бо розуміють, що вони не одні й деокупація неминуча, незабаром окупанти вже покинуть місто і покинуть Запорізьку атомну станцію», – каже Орлов.

Російські військові розселяються по квартирах місцевих жителів, які виїхали з Енергодару, оскільки окупанти розуміють, що ЗСУ не будуть обстрілювати будинки, де є цивільні, розповів посадовець.

За його даними, кількість російських військових в місті не зменшується. Вони зараз розселяються переважно по приватних будинках та по квартирах, з яких місцеві жителі поїхали з міста через окупацію та небезпеку.

Окупанти блокують можливі випадки залишити місто

«Є певна динаміка на збільшення тих, хто евакуюється, але зараз окупанти блокують можливі випадки залишити місто. Якщо, наприклад, у місцевих мешканців немає російських документів, то в них навіть ускладнена процедура виїзду з міста. На кожному блокпосту запитують документи, які видає окупаційна влада, якщо їх немає, то можливість виїзду і взагалі переміщення по тимчасово окупованій території ускладнена», – додав Орлов.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що російські військові на Запорізькому напрямку намагаються зосередити велику кількість підрозділів.

«В районі, наприклад, тієї ж самої Новопрокопівки, в західній локації, вони розмістили новий батальйон 503 МСП. Окрім цього, вони розміщують підрозділи 56-ї десантно-штурмового полку в районі вже на північно-західний та північний сектор від тієї ж самої Новопрокопівки, намагаючись тим самим заблокувати просування наших сил з напрямку Роботине-Копані. Ну і, безумовно, також там розгортається зараз батальйон сотої окремої бригади. І все це підсилюється також діями тих підрозділів, які сконцентровані загально з групи військ «Схід», – розповів експерт.

Також відомо про те, що російські окупанти намагаються перекладати частково свої підрозділи зі складу групи військ «Захід», а також групи військ «Центр», які розміщуються в Луганській області та які намагалися весь цей час вести наступальні дії по Лиману й Куп’янську, каже експерт. За його словами, частково армія РФ перекидає свої сили та засоби на південь для підсилення групи військ «Схід», яка діє в Запоріжжі.

«Менше мінних полів, більше танків та артилерії»

Експерт пояснив, чим друга лінія оборони російських військ відрізняється від першої.

В другій лінії оборони в нас буде проблема саме з технікою

«Якщо в першій лінії оборони в смузі забезпечення в нас була проблема з мінами, в першу чергу, то в другій лінії оборони в нас буде проблема саме з технікою. Але це, знову ж таки, відповідно, змушує використовувати зовсім інші тактичні елементи, які будуть відрізнятися від того, що ми бачили по першій лінії. Тобто, значно менше мінних полів, значно менше саме мінування територій. З іншого боку, на відміну від смуги забезпечення, в другій лінії оборони велика кількість механізованих засобів – це бронетехніка, танки, артилерія», – зауважив Коваленко.

Втім, за його словами, російські військові зараз змушені відводити свою артилерію ближче до третьої лінії оборони, щоб вона мала меншу загрозу знищення з боку української контрбатарейної боротьби.

«Логістика армії РФ з Кримом не працює»

Логістика російської армії, пов'язана з Кримом, зараз не працює повноцінно через пошкодження мостів довкола півострова, каже Коваленко. За його словами, зокрема Керченський міст після ракетних атак досі не працює ефективно.

Це не дає можливості використовувати ці шляхи повноцінно на всі 100%

«В нього не працює одна з автомобільних частин, інша – в реверсному форматі. Залізниця так само. Залізнична колія тільки одна працює, і також в реверсному форматі. Це не дає можливості використовувати ці шляхи повноцінно на всі 100% можливостей, потужностей, отже, вони неефективні самі по собі», – зауважив Коваленко.



Така сама ситуація з пошкодженням Чонгарських мостів. Як зазначив експерт, навіть незважаючи на те, що російські сили намагалися їх відновити та навіть зводили понтонні переправи, все це не дає достатньої ефективності: «Досить тривалий час використовується переважно напрямок Армянська, а це плюс 170, навіть більше кілометрів шляху».



Також є проблеми з логістикою, яка проходить по материковій частині регіону, підкреслив Коваленко. Оскільки логістика, яка розташована на материковій частині – на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Херсонщини, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

«Отже, у росіян логістика не працює ефективно. Вона працює, але недостатньо для того, щоб забезпечувати підрозділи усім необхідним 24 на 7, в режимі non-stop», – каже експерт.



Коваленко також додав, що російські військові не можуть скористатися для своїх потреб територією, яка звільнилася внаслідок обміління Каховського водосховища.

«Коли ми кажемо про висохле водосховище, то треба розуміти, що підсох саме верхній шар. А далі там метр та навіть більше – мул, тобто болота, болотиста рідина. І коли на таку поверхню виїжджає, наприклад, середня та навіть легка броньована техніка, взагалі якщо щось виїжджає, воно там одразу опиняється в пастці. Тому це проблема, дійсно, росіяни (військових РФ – ред.), незважаючи на те, що вони знищили водну перепону. Але вони створили перепону іншого характеру, яку перетнути дуже-дуже важко. Ну, фактично неможливо», – сказав він.

Сили оборони України мали успіх в напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив 30 серпня Генеральний штаб ЗСУ. Новопрокопівка та Вербове розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного.