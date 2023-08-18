В Енергодарі стався вибух на нараді «керівників» окупаційної поліції – ГУР

В окупованому Енергодарі на нараді керівників поліції пролунав вибух. Його причиною була атака дрона, йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, вибух у кабінеті так званого «начальника поліції» Енергодара, де проходила нарада, пролунав 18 серпня, приблизно о 09:23.

У розвідці уточнюють, що «в результаті інциденту поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники ряду підрозділів».

Після вибуху окупантів РФ одразу госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії, зазначили в розвідці.

«Будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи», – розповіли в ГУР.

Там також додали, що після інциденту «в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет».

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію через окупацію Росією певних територій.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.