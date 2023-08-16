Малашко заперечив повідомлення в медіа про запланований Росією «теракт на ЗАЕС»

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заперечив повідомлення в медіа про ймовірність терористичної атаки, яку російські військові наразі нібито планують на Запорізькій атомній електростанції.

«Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності», – заявив він.

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Малашко назвав «відкритим питанням» те, навіщо українські медіа поширюють ці повідомлення.

Раніше канал ТСН поширив повідомлення, що Володимир Путін нібито наказав підірвати окуповану Запорізьку атомну електростанцію наприкінці серпня на початку вересня. Джерелом повідомлення став телеграм-канал «Генерал СВР», який сам ТСН назвав «проросійським».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.