ГУР відреагувало на повідомлення медіа про запланований Росією «теракт на ЗАЕС»

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС не змінилася, а Сили безпеки і оборони України роблять усе можливе для запобігання можливим російським провокаціям.

«Запорізька АЕС залишається, на жаль, під контролем окупантів. Але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що українські Сили безпеки і оборони працюють, моніторять ситуацію, роблять усе можливе, щоб зробити якісь наступні провокації малоймовірними та унеможливлювати їх. Але говорити, що щось зараз змінилося, не доводиться», – сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що кількість інформаційно-психологічних операцій зростає.

«Тим більше кінець літа, і в нас скоро свята, і окупантам потрібно якось реагувати на різного роду події, які відбуваються на фронті, переважно не на їхню користь. І з’являються такі інформаційні приводи», – додав представник ГУР.

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Раніше російські телеграм-канали поширили повідомлення, що російський президент Володимир Путін нібито наказав підірвати окуповану Запорізьку атомну електростанцію наприкінці серпня, на початку вересня. Деякі українські медіа також опублікували ці повідомлення.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.