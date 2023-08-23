Над Роботиним установлений прапор України – 47-ма бригада ЗСУ

Бійці 47-ї бригади Збройних сил України повідомили у своєму телеграм-каналі, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи в селі Роботине в Запорізькій області. Про це свідчить опублікована українськими військовими фотографія з Роботиного, за яке впродовж кількох місяців точилися інтенсивні бої.

Днем раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що бійці 47-ї бригади з боєм увійшли на територію села. Про його повне взяття офіційно не повідомлялося.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.

У Міноборони Росії інформацію про втрату села Роботине поки не коментували. Деякі російські телеграм-канали визнають втрату контролю над селом.