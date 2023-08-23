У Генштабі ЗСУ повідомляють про нові успіхи поблизу Роботиного

Українські військові мали успіх в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, Сили оборони зараз закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Населені пункти Новоданилівка та Новопрокопівка розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного.

У Генштабі ЗСУ також повідомляють, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області, тривають важкі бої.

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За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «значних тактичних успіхів» у Роботиному Запорізької області та на схід від нього 20–21 серпня. Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, бійці організували евакуацію місцевих жителів на БМП «Бредлі».