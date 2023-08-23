Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Генштабі ЗСУ повідомляють про нові успіхи поблизу Роботиного

ЗСУ мали успіх в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки, вони розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного. Фото ілюстративне

Українські військові мали успіх в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, Сили оборони зараз закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Населені пункти Новоданилівка та Новопрокопівка розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного.

У Генштабі ЗСУ також повідомляють, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області, тривають важкі бої.

Читайте також: Маляр: українські військові звільнили вже 43 кв. км довкола Бахмута

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «значних тактичних успіхів» у Роботиному Запорізької області та на схід від нього 20–21 серпня. Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, бійці організували евакуацію місцевих жителів на БМП «Бредлі».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG