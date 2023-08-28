Роботине: лінії оборони РФ почали сипатись?

Міністерство оборони України офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області, про це сьогодні заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Крім того, вона зазначила, що українські війська просуваються далі на південний схід від цього населеного пункту та на південь від Малої Токмачки.

Маляр зауважила також успіхи ЗСУ у бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

За даними DeepState, армія України просунулась у районі Андріївки біля Бахмуту, росіяни продовжують відбиватися у стратегічно важливому селі Кліщіївка; поновилися спроби агресора відновити втрачені позиції біля Авдіївки.

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Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, лінії оборони російської армії починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближче до взяття під вогневий контроль «сухопутного коридору до Криму».

Головні питання випуску:

У якій частині фронту чекатиме змін найближчим часом?

Де слабкі місця російської оборони і коли ЗСУ знову нагрянуть до Криму?