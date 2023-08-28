Роботине: лінії оборони РФ почали сипатись?

Міністерство оборони України офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області, про це сьогодні заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Крім того, вона зазначила, що українські війська просуваються далі на південний схід від цього населеного пункту та на південь від Малої Токмачки.
Маляр зауважила також успіхи ЗСУ у бік Новопрокопівки та Очеретуватого.
За даними DeepState, армія України просунулась у районі Андріївки біля Бахмуту, росіяни продовжують відбиватися у стратегічно важливому селі Кліщіївка; поновилися спроби агресора відновити втрачені позиції біля Авдіївки.
Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, лінії оборони російської армії починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближче до взяття під вогневий контроль «сухопутного коридору до Криму».
Головні питання випуску:
У якій частині фронту чекатиме змін найближчим часом?
Де слабкі місця російської оборони і коли ЗСУ знову нагрянуть до Криму?