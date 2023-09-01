Росія активно захищає Керченський міст не лише з логістичних міркувань, а як символ окупації – британська розвідка

Міністерство оборони Британії у черговому огляді аналізує знімки у мережі із затопленими кораблями і боновими загородженнями від морських дронів у районі Керченського мосту.

«Керченська протока є вузьким місцем для військового матеріально-технічного забезпечення армії РФ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія значною мірою залежить від Кримського мосту та поромів для перетину проток. Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар’єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи протиповітряної оборони, щоб підвищити витривалість водних переходів і мінімізувати шкоду від майбутніх атак. Важливість мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації вимагає вжиття таких масштабних заходів захисту», – пише відомство з посиланням на дані розвідки.

Британська сторона нагадує, що для захисту Керченського мосту РФ вже вдавалася до контрзаходів – у вересні 2022 року Військово-Морські сили Росії протягом кількох днів випробували радіолокаційні приманки на баржах, а у травні 20223 – димогенератори.

30 серпня у розпорядженні Радіо Свобода опинилися супутникові знімки сервісу Planet.com, на яких видно, що на південь від Керченського (Кримського) мосту встановили баржі: вони не «затоплені», а, швидше за все, закріплені якорями на одному місці. Ці баржі, ймовірно, вважаються основою для загородження проти українських морських дронів.

Раніше в українській розвідці заявили, що росіяни затоплюють пороми, щоб захистити Керченський міст. У ГУР стверджують, що армія РФ планує затопити щонайменше шість плавзасобів для створення захисної смуги перед мостом. Між затопленими поромами російські військові збираються встановити бонові загородження.