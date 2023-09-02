У Кривому Розі пролунали вибухи: влада каже про роботу ППО

У Кривому Розі 2 вересня пролунали вибухи, в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу, повідомили місцеві телеграм-канали.

«Щодо вибухів. Все нормально. Конкретика пізніше», – написав міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Голова Криворізького району Євген Ситниченко повідомив, що у Кривому Розі «успішно відпрацювала ППО».

Згодом Вілкул у телеграмі підтвердив: «відпрацювала ППО. Успішно. Ціль вражена».

Раніше Повітряні сили інформували про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.

Війська РФ неодноразово атакували Дніпропетровщину як ракетами, так і безпілотниками. Вранці 31 липня російські війська вдарили по місту Кривий Ріг, застосувавши дві ракети: одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю. Внаслідок цього обстрілу шестеро людей загинули, у тому числі одна дитина, понад 80 постраждали.

При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.