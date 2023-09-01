У Білому домі кажуть про «помітний успіх» ЗСУ на південному напрямку фронту

Останніми дня українські військові домоглися «помітного прогресу» на південному напрямку фронту, наголосив представник представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє видання AFP.

Відповідаючи на запитання про критику того, що наступ ЗСУ на півдні країни проти російських військ «не просунувся значно за три місяці», Джон Кірбі визнав, що «боротьба йшла повільніше, ніж сподівалася сама Україна».

Він також додав, що ЗСУ домоглися «певного успіху в районі другої лінії оборони Росії».

В американському Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу на подальше просування Збройних сил України в західній частині Запорізькій області та в районі Бахмута.

ISW вказує на повідомлення української сторони, що 31 серпня ЗСУ в цьому районі просунулися уперед. Водночас, як кажуть аналітики, російська сторона визнає продовження українського наступу вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але переконує, що ЗСУ не просунулися.

В Інституті вивчення війни з посиланням на військових блогерів РФ повідомляють, що нинішній склад оборонних структур ЗС РФ на фронті «не дозволяє російським силам проводити контратаки на флангах українського просування так швидко, як вони могли б».