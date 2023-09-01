Новий удар під Москвою. Росія втрачає зброю, в Україну їдуть Abrams? Вибори, ГУР, бої

- У Росії буде менше ракет через атаки ГУР? 1 версеня під Москвою палав завод, який виробляє електроніку для російської армії. А військова розвідка України заявляє, що пожежа почалась через удар безпілотника. Як це вплине на російське виробництво ракет?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Зеленський йде на другий термін? Якщо в Україні таки відбудуться вибори президента під час війни, то чинний глава держави планує взяти участь. Чи хороша ідея проводити вибори до закінчення бойових дій? І чи буде волевиявлення справді вільним?
- Ексклюзивне інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Схеми» із новим намісником Києво-Печерської Лаври Авраамієм відкриває нові подробиці про те, що відбувалося у монастирі за часів оренди Московським патріархатом.
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