Українські війська продовжують просуватися на Запорізькому напрямку та в районі Бахмута – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) звертають увагу на подальше просування Збройних сил України в західній частині Запорізькій області та в районі Бахмута.

ISW вказує на повідомлення української сторони, що 31 серпня ЗСУ в цьому районі просунулися уперед. Водночас, як кажуть аналітики, російська сторона визнає продовження українського наступу вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але переконує, що ЗСУ не просунулися.

В Інституті вивчення війни з посиланням на військових блогерів РФ повідомляють, що нинішній склад оборонних структур ЗС РФ на фронті «не дозволяє російським силам проводити контратаки на флангах українського просування так швидко, як вони могли б».

«31 серпня російські війська здійснили обмежені безуспішні контратаки на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Вербового», – йдеться в повідомленні.

Українські війська 31 серпня провели наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися, звертає також увагу ISW. Російська сторона, кажуть аналітики, скаржилася на атаки ЗСУ поблизу Кліщіївки.

Генштаб ЗСУ останніми днями повідомляє про успіхи сил оборони України на південному фронті, зокрема про наступ на Запорізькому напрямку, де українські військові «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».