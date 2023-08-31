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Залужний обговорив постачання боєприпасів і посилення ППО з Міллі

За словами Валерія Залужного, розмова стосувалася оперативної обстановки на фронті та перебігу наступальної операції ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він повідомив 31 серпня.

За словами Залужного, розмова стосувалася оперативної обстановки на фронті та перебігу наступальної операції ЗСУ.

«Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили», – додав головнокомандувач.

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Також Залужний подякував Міллі за черговий пакет допомоги, анонсований США, а також за роботу з надання Україні винищувачів F-16.

У липні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».

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