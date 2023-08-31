Зеленський: Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати Росії домінувати в повітряному просторі. Про це він заявив в інтерв’ю португальському телеканалу RTP.

За його словами, Україні на додаток до вже обіцяних близько 60 винищувачів F-16, які мають бути готові до початку 2024 року, необхідно ще сто винищувачів.

«Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутньої поставки 50-60 винищувачів...Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі», – заявив він, додавши, що ця допомога прибула «пізніше, ніж я хотів», і що російське домінування в небі є «абсолютним».

За його словами, України винищувачі потрібні для оборони та захисту мирного населення, а не для контрнаступу.



Ще, на думку Зеленського, використання F-16 здатне забезпечити, щоб «Росія не панувала незаконно в Чорному морі, блокуючи наші зернові коридори в Чорному та Азовському морях».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Україні необхідні 128 винищувачів для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки.

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Раніше Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.