Білий дім: Байден і Зеленський обговорили навчання українських пілотів на F-16 і передачу літаків Україні

Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський у телефонній розмові 24 серпня обговорили початок навчань українських пілотів і прискорене погодження для інших країн на постачання винищувачів F-16 Києву, повідомив Білий дім.

«Президент Байден підтвердив зобов’язання США підтримувати захист України від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, а також притягувати Росію до відповідальності за її дії. Президент Байден і президент Зеленський обговорили початок підготовки українських пілотів і забезпечення прискореного погодження для інших держав передачі їхніх F-16 Україні після завершення навчань для підвищення обороноздатності України», – йдеться в повідомленні.

Раніше про розмову повідомляв президент Володимир Зеленський. За його словами, він подякував Байдену за привітання з Днем Незалежності.

«США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей», – написав Зеленський у Telegram щодо розмови.

Напередодні речник бригадного генерала Пентагону Пет Райдер повідомив, що українські пілоти і технічний персонал розпочнуть підготовку до експлуатації американських винищувачів F-16, відповідно до планів, – у жовтні на авіабазі в американському штаті Арізона.

Цього тижня Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.