Поява F-16 в українському небі радикально поміняє ситуацію на фронті – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що поява американських винищувачів F-16 у небі України радикально поміняє ситуацію на фронті.

«Вони (літаки F-16 – ред.) обов’язково будуть в небі. І тоді вже буде певний паритет. Тому що на сьогодні дійсно немає паритету в повітрі. А це ускладнює багато питань, які є на сьогодні на фронті. Як тільки F-16 з’являться, і будуть максимально використовуватися нашими ЗСУ, повірте, ситуація буде радикально мінятися у нас з вами на очах», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Секретар РНБО заявив, що не береться прогнозувати, коли саме F-16 злетять у небо і будуть застосовуватися Збройними силами, бо це залежить від низки факторів.

«Як тільки пілоти пройдуть відповідну сертифікацію, вони, F-16, будуть в нашому небі. Це буде найближчим часом. Я не можу вам сказати дату, що це буде завтра, післязавтра. Відбуваються процедури відповідного навчання, опанування нашими асами цієї сучасної техніки», – зазначив Данілов.

Ввечері 24 серпня речник бригадного генерала Пентагону Пет Райдер повідомив, що українські пілоти і технічний персонал розпочнуть підготовку до експлуатації американських винищувачів F-16, відповідно до планів, – у жовтні на авіабазі в американському штаті Арізона. За його словами, перед тим – у вересні – почнуться навчання українських військовослужбовців англійської мови.

У четвер президент Володимир Зеленський заявив, що Португалія стане 13-ю країною – учасницею міжнародної коаліції з підготовки українських пілотів на F-16.

Про передачу своїх винищувачів F-16 Україні того дня заявила і Норвегія. Про кількість і терміни поки не озвучено.

Цього тижня Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.