Зеленський у розмові з Байденом відзначив «вирішальне лідерство» США у підтримці України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори із президентом США Джозефом Байденом у телефонному режимі. За його словами, він подякував Байдену за привітання з Днем Незалежності.

«США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей», – написав Зеленський у Telegram щодо розмови.

24 серпня Держдепартамент США у вітанні з нагоди Дня Незалежності України наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну і співпрацювати з партнерами, щоб забезпечити Києву все необхідне для захисту, відновлення та процвітання. «Ми підтримуємо вас у боротьбі за вашу країну. Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за скоєне», – вказувалось у заяві.

З початку повномасштабної військової агресії РФ в Україні США надали Києву понад чотири десятка пакетів допомоги на більш ніж 40 мільярдів доларів.